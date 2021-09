Tennis: Atp Nur-Sultan, Musetti ko al 2° turno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nur-Sultan, 22 set. -(Adnkronos) - Si ferma al secondo turno la corsa di Lorenzo Musetti al torneo Atp 250 di Nur-Sultan (cemento indoor, montepremi 480.000 dollari) in Kazakhstan. Il 19enne toscano, numero 57 del mondo, cede al 26enne serbo Laslo Djere, numero 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 in due ore 50 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nur-, 22 set. -(Adnkronos) - Si ferma al secondola corsa di Lorenzoal torneo Atp 250 di Nur-(cemento indoor, montepremi 480.000 dollari) in Kazakhstan. Il 19enne toscano, numero 57 del mondo, cede al 26enne serbo Laslo Djere, numero 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 in due ore 50 minuti.

