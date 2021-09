Tavares fa partire la cura Opel in Italia | da gennaio via in mille

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Proseguono i tagli in Stellantis, una lenta riduzione della forza lavoro che agli addetti ai lavori ricorda lamessa in atto da Carlosdopo l'acquisto nel 2017 del marchio tedesco da General Motors da Peugeot. Il quarto gruppo automobilistico sforbicia infatti 390 colletti bianchi fra quadri e impiegati, lavoratori che a quanto risulta dovrebbero essere per la maggior parte a Torino, anche nel riparto ricerca e poi in tutto il Paese utilizzati nelle cosiddette funzioni staff (amministrazione e servizi finanziari anche della controllata Comau). Fuoriuscita che avverrà attraverso il ricorso al contratto di espansione firmato oggi tra il colosso guidato da Carlos, i sindacati e il Ministero del Lavoro di Andrea Orlando e che segue accordi di uscite incentivate simili già siglati nei mesi scorsi ...