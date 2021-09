Task force al lavoro per combattere il caporalato nella provincia Pontina (Di mercoledì 22 settembre 2021) Latina – Nell’ambito del progetto “A.L.T. caporalato! – Azioni per la legalità e la tutela del lavoro”, l’ispettorato nazionale del lavoro ha programmato una serie di servizi specifici nel territorio della provincia di Latina volti ad intensificare l’azione di contrasto ai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della manodopera. Sono stati individuati diversi obiettivi da monitorare tra le aziende che operano nel settore dell’agricoltura e della logistica, ispezionati da una Task force composta da personale specializzato nei molteplici settori di competenza, (Inps, Inail, Asl, Nucleo operativo gruppo Tutela del lavoro di Roma) e dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di latina. Ieri mattina venivano espletati alcuni ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Latina – Nell’ambito del progetto “A.L.T.! – Azioni per la legalità e la tutela del”, l’ispettorato nazionale delha programmato una serie di servizi specifici nel territorio delladi Latina volti ad intensificare l’azione di contrasto ai fenomeni dele dello sfruttamento della manodopera. Sono stati individuati diversi obiettivi da monitorare tra le aziende che operano nel settore dell’agricoltura e della logistica, ispezionati da unacomposta da personale specializzato nei molteplici settori di competenza, (Inps, Inail, Asl, Nucleo operativo gruppo Tutela deldi Roma) e dal nucleo carabinieri ispettorato deldi latina. Ieri mattina venivano espletati alcuni ...

