Tanta Juventus Women nell’Italia di Bertolini: le bianconere protagoniste nello 0-5 contro la Croazia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Qualificazione ai mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda che prosegue nel migliore dei modi. In due partite ben 8 gol segnati dalle ragazze di Milena Bertolini che vogliono mettere subito in chiaro la loro fortissima volontà di partecipare ai mondiali. Nonostante i problemi tecnici dello stadio dove si è giocata la partita tra Italia e Croazia, le azzurre sono riuscite ad imporsi per 0-5. Risultato che rispecchia perfettamente il totale controllo del match dell’Italia e il bel gioco messo in campo. Nei 5 gol messi a segno ieri Tanta Juventus Women protagonista. La partita viene subito aperta da Sara Gama, capitano bianconero e azzurro, che, dopo la traversa su punizione di Cernoia, mette in rete un tiro da limite dell’area di rigore diretto all’angolino. Invece dopo assist ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Qualificazione ai mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda che prosegue nel migliore dei modi. In due partite ben 8 gol segnati dalle ragazze di Milenache vogliono mettere subito in chiaro la loro fortissima volontà di partecipare ai mondiali. Nonostante i problemi tecnici dello stadio dove si è giocata la partita tra Italia e, le azzurre sono riuscite ad imporsi per 0-5. Risultato che rispecchia perfettamente il totalello del match dell’Italia e il bel gioco messo in campo. Nei 5 gol messi a segno ieriprotagonista. La partita viene subito aperta da Sara Gama, capitano bianconero e azzurro, che, dopo la traversa su punizione di Cernoia, mette in rete un tiro da limite dell’area di rigore diretto all’angolino. Invece dopo assist ...

Advertising

junews24com : Juventus Under 15: gol, tanta corsa e qualità. Benesperi si coccola Merola - gilnar76 : #Juventus Under 15: gol, tanta corsa e qualità. Benesperi si coccola Merola #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead… - junews24com : Juventus Under 15: gol, tanta corsa e qualità. Benesperi si coccola Merola - - FaNaTiKo10 : Questo è la quarta partita del genoa che guardo, ora posso dire con certezza che oltre a #rovella abbiamo anche tro… - FI69interista : Quindi #chiellini che dice 'questa è la squadra ' ? #Allegri che urla ' questi vogliono giocare nella #Juve ' ? Sem… -