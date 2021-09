Tanta Juventus Women nell’Italia di Bertolini | le bianconere fondamentali nello 0-5 contro la Croazia

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Qualificazione ai mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda che prosegue nel migliore dei modi. In due partite ben 8 gol segnati dalle ragazze di Milenache vogliono mettere subito in chiaro la loro fortissima volontà di partecipare ai mondiali. Nonostante i problemi tecnici dello stadio, dove si è giocata la partita tra Italia e, le azzurre sono riuscite ad imporsi per 0-5. Risultato che rispecchia perfettamente il totalello del match dell’Italia e il bel gioco messo in campo. Neanche la sospensione della partita per più di un’ora a causa di un black out è riuscita ad impensierire la formazione di. Nei 5 gol messi a segno ieriprotagonista. La partita viene subito aperta da Sara Gama, capitano bianconero ...