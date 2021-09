Tabellone Atp Nur-Sultan 2021: al via Musetti e Seppi, Karatsev comanda il seeding (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Nur-Sultan 2021, evento in programma da lunedì 20 a domenica 26 settembre. Il russo Aslan Karatsev guida il seeding, seguito dal padrone di casa Aleksandr Bublik. Due i tennisti italiani presenti, vale a dire Lorenzo Musetti e Andreas Seppi. Il classe 2002 se la vedrà contro un qualificato, mentre l’altoatesino debutterà contro la wild card Skatov. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo kazako, aggiornati in toto al termine del sorteggio. Tabellone PRINCIPALE ATP 250 NUR-Sultan 2021 SECONDO TURNO (1) Karatsev vs Ruusuvuori (8) Ivashka b. (WC) Skatov 6-2 6-3 (4) Krajinovic vs (WC) Kukushkin Munar vs Millman (7) Djere vs Musetti Kwon vs (3) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di Nur-, evento in programma da lunedì 20 a domenica 26 settembre. Il russo Aslanguida il, seguito dal padrone di casa Aleksandr Bublik. Due i tennisti italiani presenti, vale a dire Lorenzoe Andreas. Il classe 2002 se la vedrà contro un qualificato, mentre l’altoatesino debutterà contro la wild card Skatov. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo kazako, aggiornati in toto al termine del sorteggio.PRINCIPALE ATP 250 NUR-SECONDO TURNO (1)vs Ruusuvuori (8) Ivashka b. (WC) Skatov 6-2 6-3 (4) Krajinovic vs (WC) Kukushkin Munar vs Millman (7) Djere vsKwon vs (3) ...

Advertising

Ubitennis : ATP 250 Nur-Sultan, il tabellone: tornano in campo Musetti e Seppi. Karatsev primo favorito - TennisWebMag : A Metz, ATP 250, @lorenzo_sonego è la quinta testa di serie. Esordirà contro il magiaro Marton Fucsovics. Ci sono a… - zazoomblog : Tabellone Atp Metz 2021: Sonego Mager e Cecchinato al via Hurkacz guida il seeding - #Tabellone #2021: #Sonego… - OA_Sport : #Metz #ATP Sonego guida il gruppo azzurro in Francia: cammino non semplice in territorio transalpino - livetennisit : ATP 250 Metz: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego n.5 del seeding. Al via anche Mager e Cecchinato -