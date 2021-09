Szczesny al passo d’addio | la Juventus ha scelto il sostituto!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo quanto riportano alcune voci spagnole – precisamente da Don Balon -, laavrebbe deciso di cedere, dopo il disastroso avvio di stagione. I bianconeri avrebbero individuato anche l’erede: Ter Stegen del Barcellona. I blaugrana, dal canto loro, chiedono circa 40mln per il cartellino. Una cifra che la Juve spera di poter abbassare con l’inserimento di una contropartita come Rabiot. Al Barcellona, invece, interessa Bentancur. La trattativa potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

infoitsport : Juve, Allegri: 'Ho passato momenti peggiori. Passo avanti da gigante, Szczesny ha parato poco e niente' - _grazy87 : @VlnN94 @JMCLuigi Sicuramente la Juventus ha fatto il passo più lungo della gamba, ma mettici pure gli ingaggi di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Szczesny passo

Calciomercato.com

... il Milan riceve il Venezia a San Siro per tenere ildell'Inter. Domani si chiude il ... JUVENTUS (4 - 4 - 2):; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, ...Chiaramente, Massimiliano Allegri non può più permettersi un singolofalso, e di certo non al ... mentre attenzione al ruolo di portiere conche potrebbe lasciare spazio a Perin. Quasi ...Dagli errori alla tensione tra Szczesny e Rabiot: viaggio in una crisi imprevedibile Nessun processo, ma con lo Spezia vietato sbagliare. A cominciare da Allegri ...Dagli errori alla tensione tra Szczesny e Rabiot: viaggio in una crisi imprevedibile Nessun processo, ma con lo Spezia sarà vietato sbagliare. A cominciare da Allegri ...