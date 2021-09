Superbonus 110% per gli immobili abusivi, arriva la risposta del Mef: cosa succede in caso di abuso edilizio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito un nodo importante relativo al Superbonus 110%, spiegando se sia possibile usufruirne anche in caso di immobile abusivo. Ecco la risposta del Mef e le particolari categorie di immobili a cui si applica. Superbonus 110%, cosa succede in caso di abusi edilizi A seguito di un’interrogazione della Commissione parlamentare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sciolto la questione del Superbonus 110% per gli immobili abusivi: l’agevolazione non consentirà di ottenere la sanatoria, ma si potrà applicare ad alcuni casi specifici di immobili abusivi, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito un nodo importante relativo al, spiegando se sia possibile usufruirne anche indi immobile abusivo. Ecco ladel Mef e le particolari categorie dia cui si applica.indi abusi edilizi A seguito di un’interrogazione della Commissione parlamentare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sciolto la questione delper gli: l’agevolazione non consentirà di ottenere la sanatoria, ma si potrà applicare ad alcuni casi specifici di, ...

Advertising

Mov5Stelle : Risparmio energetico, più sicurezza per le nostre abitazioni e minor inquinamento: questo è il #Superbonus110%. Son… - Mov5Stelle : Il #Superbonus 110% è uno strumento cardine per l’efficientamento energetico degli edifici, su cui dobbiamo acceler… - riccardo_fra : Con il Superbonus 110% non contrastiamo soltanto l’emergenza climatica, ma anche quella economica che colpisce i ci… - nextville_it : Superbonus 110%: si al fotovoltaico su tetto adiacente. Leggi la news: - Valerio59784405 : Per una soluzione definitiva, non esitate a contattarmi su Telegram: @vrtrade, su Skype:vrinvestment o Zoom, che vi… -