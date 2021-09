Sulla stangata delle bollette ora si muove l'Europa. La furbizia russa

Advertising

Anna87True : Lo stato annuncia: Stangata sulla benzina Stangata sulle case Stangata su luce/gas E chissà cos'altro porteranno le… - statodelsud : La nuova stangata sulla casa - Pino__Merola : La nuova stangata sulla casa - attilascuola : RT @napam_51: 'Stangata mai vista sulla casa'. Imu alle stelle, Salvini svela le cifre esatte con la riforma del catasto - 04Carmen20 : RT @napam_51: 'Stangata mai vista sulla casa'. Imu alle stelle, Salvini svela le cifre esatte con la riforma del catasto -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla stangata

Panorama

Bruxelles cerca nuovi strumenti per arginare la crisi del gas provocata dall'aumento della richiesta e del prezzo, complice la riduzione da parte della Russia delle esportazioni verso Ovest. Oggi il ...... Roberto Cingolani , che ha parlato di un possibile aumento "fino al 40%"bolletta dell'... Cosa farà e cosa ha già fatto il Governo A luglio, per contenere la prima, il Governo Draghi ...Cella: «La speculazione anche sul cibo e beni primari sta travolgendo tutto, oltre agli aumenti delle bollette continuano solo a crescere i prezzi di farine, olio, lieviti e tutto il resto» ...Nelle ultime settimane gli italiani sono stati coinvolti nella polemica sull’utilizzo del Green pass. Non che la questione non fosse importante. Al contrario, ha interrogato il ...