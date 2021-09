Sulla scia dell’OPPO F19s, un medio-gamma molto incline alla fotografia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non ha alcuna intenzione di fermarsi OPPO, che adesso guarda avanti al prossimo OPPO F19s, un altro dispositivo di fascia media chiamato ad invadere la scena commerciale nel giro di poco tempo. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, parliamo di un telefono dotato di uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+, spinto dal processore Snapdragon 662 di Qualcomm, con 6GB di RAM (probabilmente espandibile con funzioni di RAM virtuale). Il dispositivo avrà una fotocamera principale da 48MP, un sensore di profondità ed uno macro, entrambi da 2MP. La fotocamera selfie, invece, sarà composta da un sensore singolo Sony IMX471 da 16MP. OPPO F19s verrà equipaggiato con ColorOS 11.1 e Android 11. Ottima la batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 33W via cavo. OPPO si sta dando ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non ha alcuna intenzione di fermarsi OPPO, che adesso guarda avanti al prossimo OPPO, un altro dispositivo di famedia chiamato ad invadere la scena commerciale nel giro di poco tempo. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, parliamo di un telefono dotato di uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+, spinto dal processore Snapdragon 662 di Qualcomm, con 6GB di RAM (probabilmente espandibile con funzioni di RAM virtuale). Il dispositivo avrà una fotocamera principale da 48MP, un sensore di profondità ed uno macro, entrambi da 2MP. La fotocamera selfie, invece, sarà composta da un sensore singolo Sony IMX471 da 16MP. OPPOverrà equipaggiato con ColorOS 11.1 e Android 11. Ottima la batteria da 5000mAh con supportoricarica rapida fino a 33W via cavo. OPPO si sta dando ...

