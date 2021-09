Studio Gsk, 85% italiani over 50 ricorre a vaccinazione per proteggersi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima che esplodesse la pandemia, la salute era fondamentale per il 74% degli over50 italiani. Un dato salito all’84% dopo l’arrivo del Covid-19. Non solo. il 79% continuerà a usare misure di protezione, come mascherine e distanziamento sociale, anche a emergenza finita mentre l’85% ricorre alla vaccinazione come mezzo di auto protezione. È quanto emerge da uno Studio online condotto da Kantar e sponsorizzato da GSK su un campione di 16.000 adulti provenienti da otto Paesi (Giappone, Spagna, Italia, Francia, Germania, Brasile, Stati Uniti e Canada). Obiettivo della ricerca: comprendere il ruolo che la vaccinazione svolge nella salute e nel benessere delle persone di età compresa dai 50 e su. In ogni Paese sono state intervistate 2000 persone di età superiore ai 50 anni. Il sondaggio è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima che esplodesse la pandemia, la salute era fondamentale per il 74% degli50. Un dato salito all’84% dopo l’arrivo del Covid-19. Non solo. il 79% continuerà a usare misure di protezione, come mascherine e distanziamento sociale, anche a emergenza finita mentre l’85%allacome mezzo di auto protezione. È quanto emerge da unoonline condotto da Kantar e sponsorizzato da GSK su un campione di 16.000 adulti provenienti da otto Paesi (Giappone, Spagna, Italia, Francia, Germania, Brasile, Stati Uniti e Canada). Obiettivo della ricerca: comprendere il ruolo che lasvolge nella salute e nel benessere delle persone di età compresa dai 50 e su. In ogni Paese sono state intervistate 2000 persone di età superiore ai 50 anni. Il sondaggio è ...

