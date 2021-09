Studio Gsk, 85% italiani over 50 ricorre a vaccinazione per proteggersi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima che esplodesse la pandemia, la salute era fondamentale per il 74% degli over50 italiani. Un dato salito all’84% dopo l’arrivo del Covid-19. Non solo. il 79% continuerà a usare misure di protezione, come mascherine e distanziamento sociale, anche a emergenza finita mentre l’85% ricorre alla vaccinazione come mezzo di auto protezione. È quanto emerge da uno Studio online condotto da Kantar e sponsorizzato da GSK su un campione di 16.000 adulti provenienti da otto Paesi (Giappone, Spagna, Italia, Francia, Germania, Brasile, Stati Uniti e Canada). Obiettivo della ricerca: comprendere il ruolo che la vaccinazione svolge nella salute e nel benessere delle persone di età compresa dai 50 e su. In ogni Paese sono state intervistate 2000 persone di età superiore ai 50 anni. Il sondaggio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima che esplodesse la pandemia, la salute era fondamentale per il 74% degli50. Un dato salito all’84% dopo l’arrivo del Covid-19. Non solo. il 79% continuerà a usare misure di protezione, come mascherine e distanziamento sociale, anche a emergenza finita mentre l’85%allacome mezzo di auto protezione. È quanto emerge da unoonline condotto da Kantar e sponsorizzato da GSK su un campione di 16.000 adulti provenienti da otto Paesi (Giappone, Spagna, Italia, Francia, Germania, Brasile, Stati Uniti e Canada). Obiettivo della ricerca: comprendere il ruolo che lasvolge nella salute e nel benessere delle persone di età compresa dai 50 e su. In ogni Paese sono state intervistate 2000 persone di età superiore ai 50 anni. Il sondaggio ...

