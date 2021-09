Strage al pigiama party | arrestato il fidanzato della vittima | ha ucciso anche i due figli e un’amichetta

Advertising

Di D - 22/09/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Damien Bendall, 31 anni, è stato accusato di quatruplo omicidio dopo che i corpi di John Paul Bennett, 13 anni, Lacey Bennett, 11, la loro mamma ...Il Regno Unito è sotto shock per laavvenuta, nella notte tra sabato e domenica scorsi, durante un "party ". L'eccidio in questione si è consumato nella proprietà dei coniugi Bennett a Killamarsh , nel nord dell'...Damien Bendall, 31 anni, è stato accusato di quatruplo omicidio dopo che i corpi di John Paul Bennett, 13 anni, Lacey Bennett, 11, la loro mamma Terri Harris, 35 anni, e l'amica di Lacey, sono stati t ...L’uomo è stato trovato in casa con diverse macchie di sangue: la strage del pigiama party ha scosso il Regno Unito.