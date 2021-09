Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Doppia vaccinazione, niente Green pass. Nella babele di burocrazia legata al tagliando verde s'infila anche la Storia di Cesare Grasso, 46 anni, milanese. Qui il problema è la mancanza della tessera sanitaria che non gli ha impedito però, con modalità ‘rocambolesche', di sottoporsi alla doppia puntura. Tessera una tantum per il vaccino “Negli ultimi anni ho cambiato più volte residenza, sempre a Milano – racconta all'AGI -. Nel frattempo la tessera sanitaria mi è scaduta nel 2019 e avrei dovuto riceverne una nuova a casa, ma non è successo, forse per un inghippo relativo ai miei spostamenti. Nel frattempo, me ne sono dimenticato perché ho la cartà d'identità 'comprensiva' del codice fiscale che basta in farmacia e per altre evenienze. Ho anche continuato ad andare dal mio medico tranquillamente. Lui pure non ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Doppia vaccinazione, niente. Nella babele di burocrazia legata al tagliando verde s'infila anche ladiGrasso, 46 anni, milanese. Qui il problema è la mancanza della tessera sanitaria che non gli ha impedito però, con modalità ‘rocambolesche', di sottoporsi alla doppia puntura. Tessera una tantum per il vaccino “Negli ultimi anni ho cambiato più volte residenza, sempre a Milano – racconta all'AGI -. Nel frattempo la tessera sanitaria mi è scaduta nel 2019 e avrei dovuto riceverne una nuova a casa, ma non è successo, forse per un inghippo relativo ai miei spostamenti. Nel frattempo, me ne sono dimenticato perché ho la cartà d'identità 'comprensiva' del codice fiscale che basta in farmacia e per altre evenienze. Ho anche continuato ad andare dal mio medico tranquillamente. Lui pure non ...

Advertising

Agenzia_Italia : Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' - sulsitodisimone : Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' - AlbertaMami8190 : RT @JohannesBuckler: «No Cleopatra, Cesare non c’è. Abbiamo chiacchierato per un paio di thread e ho avuto come l’impressione che non voles… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Il terrorista e il professore”. La storia dell’amicizia tra Arrigo Cavallina e Cesare Cavalleri - FarodiRoma : “Il terrorista e il professore”. La storia dell’amicizia tra Arrigo Cavallina e Cesare Cavalleri -

Ultime Notizie dalla rete : Storia Cesare Chi erano i Greci che liberarono Rimini La scelta cadde su Rimini per motivazioni di storia militare: in tutte le accademie del mondo si studiava e si studia Giulio Cesare. Gli Inglesi potevano dunque offrire un obiettivo non troppo ...

Gladiatori, crociati e Dolce Vita, la Roma di Michetti è tutta una festa ... simulazione dell'uccisione di Giulio Cesare nel trascuratissimo luogo, in Largo Argentina, dove ricevette i colpi da Bruto'. L'idea di far rinascere la storia spinge Michetti a creare un cartellone ...

Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' AGI - Agenzia Giornalistica Italia Matchesfashion nomina Paolo De Cesare come nuovo ceo La piattaforma di vendita online ha sostituito Ajay Kavan e scelto il manager come nuovo chief executive officer. Il dirigente ha ricoperto la medesima posizione per Printemps fino a marzo 2020. La su ...

Luna Park, la serie italiana arriva su Netflix il 30 settembre | Trailer Netflix ha rilasciato il trailer di Luna Park, la serie italiana prodotta da Fandango che sarà disponibile dal 30 settembre sul servizio streaming sia in Italia che in tutti i 190 paesi in cui il serv ...

La scelta cadde su Rimini per motivazioni dimilitare: in tutte le accademie del mondo si studiava e si studia Giulio. Gli Inglesi potevano dunque offrire un obiettivo non troppo ...... simulazione dell'uccisione di Giulionel trascuratissimo luogo, in Largo Argentina, dove ricevette i colpi da Bruto'. L'idea di far rinascere laspinge Michetti a creare un cartellone ...La piattaforma di vendita online ha sostituito Ajay Kavan e scelto il manager come nuovo chief executive officer. Il dirigente ha ricoperto la medesima posizione per Printemps fino a marzo 2020. La su ...Netflix ha rilasciato il trailer di Luna Park, la serie italiana prodotta da Fandango che sarà disponibile dal 30 settembre sul servizio streaming sia in Italia che in tutti i 190 paesi in cui il serv ...