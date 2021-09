Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Doppia vaccinazione, niente Green pass. Nella babele di burocrazia legata al tagliando verde s'infila anche la Storia di Cesare Grasso, 46 anni, milanese. Qui il problema è la mancanza della tessera sanitaria che non gli ha impedito però, con modalità ‘rocambolesche', di sottoporsi alla doppia puntura. Tessera una tantum per il vaccino “Negli ultimi anni ho cambiato più volte residenza, sempre a Milano – racconta all'AGI -. Nel frattempo la tessera sanitaria mi è scaduta nel 2019 e avrei dovuto riceverne una nuova a casa, ma non è successo, forse per un inghippo relativo ai miei spostamenti. Nel frattempo, me ne sono dimenticato perché ho la cartà d'identità 'comprensiva' del codice fiscale che basta in farmacia e per altre evenienze. Ho anche continuato ad andare dal mio medico tranquillamente. Lui pure non ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Doppia vaccinazione, niente. Nella babele di burocrazia legata al tagliando verde s'infila anche ladiGrasso, 46 anni, milanese. Qui il problema è la mancanza della tessera sanitaria che non gli ha impedito però, con modalità ‘rocambolesche', di sottoporsi alla doppia puntura. Tessera una tantum per il vaccino “Negli ultimi anni ho cambiato più volte residenza, sempre a Milano – racconta all'AGI -. Nel frattempo la tessera sanitaria mi è scaduta nel 2019 e avrei dovuto riceverne una nuova a casa, ma non è successo, forse per un inghippo relativo ai miei spostamenti. Nel frattempo, me ne sono dimenticato perché ho la cartà d'identità 'comprensiva' del codice fiscale che basta in farmacia e per altre evenienze. Ho anche continuato ad andare dal mio medico tranquillamente. Lui pure non ...

Advertising

manudales : RT @Agenzia_Italia: Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' - rambonesco : @kochimaru5 La libertà non è conseguenza di una folle decisione governativa, chiamato green pass, ma frutto di seco… - ilcirotano : Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' - - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' - Cesare_M68 : RT @officialmaz: #TerenceHill lascia #DonMatteo. 20 anni di ottima storia televisiva. Ma per quelli della mia generazione è e sempre sarà i… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia Cesare Civitavecchia, al Museo Archeologico rivivono i profumi degli antichi "L'appuntamento per l'inaugurazione del percorso olfattivo "Il profumo nella storia" al Museo ... Haendel " Tu la mia stella sei Giulio Cesare G. F Haendel " Ombra mai fu Serse Artisti: Soprano: Catia ...

San Lino Papa e i suoi successori nel nostro tempo ... il secondo Papa della storia della Chiesa, dopo san Pietro. Egli ha molto da dire e da insegnare ... Nativo di Volterra, come attesta nel XVI secolo anche il grande storico e oratoriano Cesare Baronio, ...

Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' AGI - Agenzia Italia Il nuovo libro di Pier Francesco Galgani La sovranità limitata dell'Italia sconfitta 1948-1978: gli Stati Uniti, il mondo libero, Aldo Moro e il silenzio operoso ...

Storia di Cesare, vaccinato ma senza Green pass per una 'distrazione' Il problema, racconta all'AGI il 46enne milanese, è la mancanza della tessera sanitaria che non gli ha impedito però, con modalità ‘rocambolesche’, di sottoporsi alla doppia puntura ...

"L'appuntamento per l'inaugurazione del percorso olfattivo "Il profumo nella" al Museo ... Haendel " Tu la mia stella sei GiulioG. F Haendel " Ombra mai fu Serse Artisti: Soprano: Catia ...... il secondo Papa delladella Chiesa, dopo san Pietro. Egli ha molto da dire e da insegnare ... Nativo di Volterra, come attesta nel XVI secolo anche il grande storico e oratorianoBaronio, ...La sovranità limitata dell'Italia sconfitta 1948-1978: gli Stati Uniti, il mondo libero, Aldo Moro e il silenzio operoso ...Il problema, racconta all'AGI il 46enne milanese, è la mancanza della tessera sanitaria che non gli ha impedito però, con modalità ‘rocambolesche’, di sottoporsi alla doppia puntura ...