Stellantis, altri 390 esodi incentivati. E nella controllata Sevel quasi dimezzati i lavoratori in "somministrazione" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si procede morbidi: esodi incentivati. È così che altri 390 dipendenti lasceranno Stellantis, gruppo franco italiano frutto dell'unione tra Psa e Fca. Alla guida del colosso dell'auto c'è Carlos Tavares, già numero uno di Psa. In agosto Tavares aveva lasciato intendere che in Italia c'è e ci sarà da metter mano agli organici. La formula diplomatica usata dal manager è stata "In Italia non si può tenere lo status quo. Se lo facciamo ci mettiamo nei guai". Secondo alcune ricostruzioni Tavares medita di ridurre la forza lavoro italiana da 66mila a 54mila unità nel giro di 3 anni. Non sarà un piano lacrime e sangue, le uscite saranno gestite con accortezza. Ma i primi affondi sono partiti. Accordi di uscite incentivate sono già stati siglati nei mesi scorsi per Maserati, il sito torinese di Mirafiori e per la Teksid.

