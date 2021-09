Stazione Tiburtina, comitati: candidati sindaco illustrino piano per zona (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – I comitati dei cittadini residenti della Stazione Tiburtina lanciano un appello ai candidati sindaci “la Stazione Tiburtina è una delle zone di Roma più importanti sia a livello di mobilità che di sviluppo economico. Chiediamo ai candidati sindaco di illustrare le loro proposte per la nostra zona”. Il riferimento è ovviamente ai grandi temi “la questione che più interessa all’Italia intera è quella dell’AutoStazione dei pullman che serve oggi circa dieci milioni di persone provenienti da tutta Italia, in particolare da zone non servite dalla ferrovia.” “L’AutoStazione inoltre può essere un importante asset economico per Roma visto che mandarla a gara può fruttare circa sei milioni di euro per il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Idei cittadini residenti dellalanciano un appello aisindaci “laè una delle zone di Roma più importanti sia a livello di mobilità che di sviluppo economico. Chiediamo aidi illustrare le loro proposte per la nostra”. Il riferimento è ovviamente ai grandi temi “la questione che più interessa all’Italia intera è quella dell’Autodei pullman che serve oggi circa dieci milioni di persone provenienti da tutta Italia, in particolare da zone non servite dalla ferrovia.” “L’Autoinoltre può essere un importante asset economico per Roma visto che mandarla a gara può fruttare circa sei milioni di euro per il ...

