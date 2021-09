Star Citizen free-to-play questa settimana per celebrare l' evento Ship Showdown

(Di mercoledì 22 settembre 2021) In onore dell'annualesarà-to-fino al 27 settembre. Durante questo periodo, avrete accesso all'Alpha 3.14 insieme alle quattro navi che sono arrivate sul finale di. Se non avete familiarità con, la premessa è semplice: ogni anno, la community divota per il suo veicolo preferito in un torneo in stile "March Madness". Quest'anno, tuttavia,sta cercando di espandere il proprio pool di voti consentendo a tutti di entrare nel gioco gratuitamente. Troverete anche una varietà diter Pack in vendita fino al 29 settembre se ...

Se c'è un progetto che continua ad attirare la curiosità di molti appassionati quello è di sicuro. Il titolo di Cloud Imperium Games è ancora oggi in via di sviluppo, ma si presenta con una serie di contenuti giocabili attraverso la versione Alpha 3.14 . Quel che in molti forse non ...si trova ancora in una fase alpha che ormai dura da fin troppo tempo, nonostante le ambizioni del gioco spaziale per eccellenza. Cloud Imperium Games vuole infatti portare a tutti i ...Star Citizen è attualmente gratuito per tutti i giocatori PC e i curiosi per un periodo limitato, ecco tutti i dettagli della prova gratuita.In onore dell'evento annuale Ship Showdown, Star Citizen sarà totalmente free-to-play (ossia giocabile gratis) fino al 27 settembre prossimo.