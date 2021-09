Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Stakeholder agricoli: tutelare il prodotto italiano - Affaritaliani : Stakeholder agricoli: tutelare il prodotto italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Stakeholder agricoli

Affaritaliani.it

Infrastrutture digitali, semplificazione burocratica, tutela del prodotto italiano sono le priorità indicate alla politica da due grandidel settore agricolo italiano - Confagricoltura e Federvini - in ottica PNRR. Lo hanno ribadito questa mattina Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, e Micaela Pallini, ......i momenti di confronto che animeranno lo spazio espositivo della Confederazione Produttori... che vedrà riuniti i maggioridel panorama agricolo mondiale, fra i quali il ...Dalla stagione 2022 della Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup, lo short track cross-country (XCC) avrà una sua classifica generale, come già avviene per il cross-country olimpico (XCO) e il down ...Roma, 22 set. (askanews) - Infrastrutture digitali, semplificazione burocratica, tutela del prodotto italiano sono le priorità indicate alla politica da due grandi stakeholder del settore agricolo ita ...