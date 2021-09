Sport: Vezzali, 'vogliamo aumentare attività motoria, un euro investito ne vale 8 di risparmio' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - "Obiettivo del Governo è aumentare pratica Sportiva e fare in modo che l'Italia non sia più il quint'ultimo paese per l'attività motoria. Consapevole che ogni euro investito nello Sport ne vale 6/8 di risparmio per la spesa sanitaria". Così la sottosegretaria allo Sport valentina Vezzali nel corso del suo intervento all'evento “Forum Sostenibilità – La Grande Sfida per il futuro”, organizzato dal Sole 24 Ore. "Lo Sport dunque è centrale per il perseguimento del bene collettivo e per lo sviluppo sostenibile -aggiunge Vezzali-. Il Pnrr prevede poi 700 milioni per la riqualificazione degli impianti con un occhio di riguardo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - "Obiettivo del Governo èpraticaiva e fare in modo che l'Italia non sia più il quint'ultimo paese per l'. Consapevole che ogninellone6/8 diper la spesa sanitaria". Così la sottosegretaria allontinanel corso del suo intervento all'evento “Forum Sostenibilità – La Grande Sfida per il futuro”, organizzato dal Sole 24 Ore. "Lodunque è centrale per il perseguimento del bene collettivo e per lo sviluppo sostenibile -aggiunge-. Il Pnrr prevede poi 700 milioni per la riqualificazione degli impianti con un occhio di riguardo ...

