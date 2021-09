SPORT MEDIASET – Anguissa, il Napoli pensa al riscatto anticipato. Ecco la strategia di ADL (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Napoli studia il riscatto anticipato di Anguissa. Il centrocampista è diventato un titolare inamovibile per mister Luciano Spalletti. Frank Anguissa arrivato ‘last minute’ dal Fulham domina ormai il centrocampo, dimostrando di essere pronto a prendere per mano il Napoli. Il centrocampista del Camerun non solo rinforzato la mediana ma ha anche assicurato qualità e quantità. Anguissa, si è immediatamente ambientato a Napoli, favorito anche dalla presenza di Koulibaly, Osimhen e degli altri africani presenti nella rosa azzurra. Il Napoli accelera per il riscatto di Anguissa Secondo quanto riferito da SPORT MEDIASET, il Napoli studia il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilstudia ildi. Il centrocampista è diventato un titolare inamovibile per mister Luciano Spalletti. Frankarrivato ‘last minute’ dal Fulham domina ormai il centrocampo, dimostrando di essere pronto a prendere per mano il. Il centrocampista del Camerun non solo rinforzato la mediana ma ha anche assicurato qualità e quantità., si è immediatamente ambientato a, favorito anche dalla presenza di Koulibaly, Osimhen e degli altri africani presenti nella rosa azzurra. Ilaccelera per ildiSecondo quanto riferito da, ilstudia il ...

