Spezia-Juventus | programma e telecronisti Dazn Serie A 2021 2022

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ile isudi, match valido per la quinta giornata di. Alle ore 18.30 di mercoledì 22 settembre va in scena questa sfida estremamente delicata in un infrasettimanale in cui la squadra di Allegri è condannata a vincere per non mandare a monte un’intera stagione. Occhio però ai liguri reduci da una vittoria al cardiopalma. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 22 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini. SportFace.

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Bastoni, Borabia; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta(4 - 4 - 2): Szczesny, Danilo; De Ligt, Bonucci, De Sciglio; ...Commenta per primo La quinta giornata di Serie A , iniziata ieri con i primi tre incontri, prosegue oggi con altre quattro partite. Alle 18.30, lafa visita allo, in un match delicatissimo per via di una classifica totalmente imprevedibile alla vigilia del campionato:12esimo con 4 punti, Juve 18esima a quota 2. 'Uno ...Le Aquile di Thiago Motta sono pronte per affrontare l’attesissima sfida contro la Juventus alle 18:30 sul terreno dello stadio Alberto Picco. Per l’occasione il mister schiera un 4-2-3-1 con Zoet con ...Massimiliano Allegri si prepara a sfidare lo Spezia, non senza sorprese nella sua Juventus. Ecco le formazioni ufficiali ...