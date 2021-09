Spezia-Juventus | nessuno sfottò di Gyasi | ecco il motivo dell’esultanza ‘alla CR7’

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Non è passata inosservata l’esultanza di Emmanuel, autore del gol del momentaneo 1-1 nella sfida. L’attaccante dei liguri ha infatti festeggiato il gol imitando Cristiano Ronaldo ed il suo celebre ‘Sium’. Tuttavia non si tratta di unoo di una provocazione, bensì di un gesto di ammirazione nei confronti del portoghese. Non a caso, nella scorsa stagione CR7 si rese protagonista di un bel gesto nei confronti di, scambiando con lui due battute e dandogli la sua maglia che non gli aveva potuto garantire all’andata. SportFace.

Advertising

brfootball : 49’: Spezia 2-1 Juventus ?? - goal : 55' Spezia 2-1 Juventus ?? - InvictosSomos : SPEZIA 2-1 JUVENTUS. REMONTADA. - EstoesFutbol_Ok : ? Minuto 28. Spezia 0-1 Juventus. ? Minuto 33. Spezia 1-1 Juventus. ? Minuto 49. Spezia 2-1 Juventus. ? Minuto 66.… - 1SpeakingRock : RT @brfootball: 49’: Spezia 2-1 Juventus ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juventus

1' Le formazioni(4 - 2 - 3 - 1) : Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ferrer; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste.(4 - 4 - 2) : Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De ...I liguri di Thiago Motta sfidano in casa i bianconeri di Allegri nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: dove vedereLadi Massimiliano cerca la prima vittoria stagionale in campionato e fa visita allodi Thiago Motta nella 5ª giornata infrasettimanale della Serie A 2021/2022. I ...Alle 18:30 allo stadio Picco di La Spezia i padroni di casa, a quota 4 punti, ospiteranno i bianconeri di Allegri, alla ricerca della prima vittoria in campionato, in uno "scontro salvezza" a detta de ...Non è passata inosservata l’esultanza di Emmanuel Gyasi, autore del gol del momentaneo 1-1 nella sfida Spezia-Juventus. L’attaccante dei liguri ha infatti festeggiato il gol imitando Cristiano Ronaldo ...