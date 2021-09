Spezia-Juventus | le parole dei protagonisti prima del match

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Moise Kean Moise Kean, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZNdel, previsto per le 18.30: “Ho tanta voglia di giocare, dare una mano a squadra e dare il cento per cento, in modo da portare tanti punti che alla fine è l’importante. L’umore in spogliatoio è sempre positivo perché siamo una grande squadra e possiamo uscire da questo periodo dando sempre il massimo. Il mister mi chiede solo di dare il cento per cento in campo ed essere tutti pronti l’uno per l’altro”. Thiago Motta e Nikolaou Thiago Motta, allenatoreAnche l’allenatore dello, Thiago Motta, si è espresso: “Questa è una partita interessantissima, giocare contro la Juve è una motivazione extra per i giocatori. Abbiamo fatto bene l’ultima ...