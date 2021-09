Spezia-Juventus | le formazioni UFFICIALI | cinque cambi per Allegri

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La formazione delloSono uscite ledel match, valido per la quinta giornata di Serie A. Per quanto riguarda la squadra di Thiago Motta, ci sono duerispetto all’11 titolare conto il Venezia: Hristov al posto dell’infortunato Erlic e Bourabia, autore del gol della vittoria la scorsa giornata, al posto di Sala.(4-2-3-1): Zoet, Amian, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni, Maggiore, Bourabia, Ferrer, Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta A disposizione: Provedel, Zovko, Kiwior, Sala, Bertola, Podgoreanu, Strelec, Salcedo, Manaj, Nzola. La formazione dellaMassimiliano, allenatore dellaPer ladi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juventus

Dove vederein tv e in streaming- Juve, partita valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Picco di Lae sarà ...Sono state ufficializzate le formazioni ufficiali diche si affrontano alle 18.30 per il turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di serie A. Allegri sceglie il 4 - 4 - 2: in porta ancora Szczesny. In difesa da destra verso ...Allegri è pronto ad affrontare lo Spezia con la sua Juventus nella quinta giornata di Serie A. Ci sono alcune sorprese ...Kean ha parlato a Juventus TV nel pre-partita di Spezia Juve. Le dichiarazioni dell’attaccante bianconero Prima stagionale da titolare per Moise Kean sul campo dello Spezia. Ecco le sue dichiarazioni ...