Spezia-Juventus | dove vederla A caccia del primo successo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) I bianconeri hanno punti e morale da recuperare. Allegri spera di farlo con il gioco– Quanto fatto fino a questo momento per una squadra come laè ancora troppo poco. Mentre Napoli e Inter corrono, inseguite da Roma e Milan, ai bianconeri manca ancora ilin campionato. Con due soli punti e in modo quasi inedito ancora in zona retrocessione, la squadra di Massimiliao Allegri ha bisogno di una scossa, da trovare già contro lonella trasferta allo Stadio Picco (diretta tv dalle 18:30 su Dazn). Ormai ...

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Bastoni, Borabia; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta(4 - 4 - 2): Szczesny, Danilo; De Ligt, Bonucci, De Sciglio; ...Commenta per primo La quinta giornata di Serie A , iniziata ieri con i primi tre incontri, prosegue oggi con altre quattro partite. Alle 18.30, lafa visita allo, in un match delicatissimo per via di una classifica totalmente imprevedibile alla vigilia del campionato:12esimo con 4 punti, Juve 18esima a quota 2. 'Uno ...Le Aquile di Thiago Motta sono pronte per affrontare l’attesissima sfida contro la Juventus alle 18:30 sul terreno dello stadio Alberto Picco. Per l’occasione il mister schiera un 4-2-3-1 con Zoet con ...Massimiliano Allegri si prepara a sfidare lo Spezia, non senza sorprese nella sua Juventus. Ecco le formazioni ufficiali ...