Spezia-Juventus, ci siamo: ecco i convocati bianconeri (Di mercoledì 22 settembre 2021) La partita di oggi, contro lo Spezia, è fondamentale per la Juventus, ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A. "Se guardiamo la classifica è uno scontro salvezza", così ha parlato Allegri scherzosamente alla conferenza stampa di ieri, ma chiaramente il livornese sa che questa è un'occasione per rilanciare l'intera stagione dell Vecchia Signora. Andiamo a vedere i convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta in Liguria. 1 Szczesny 23 Pinsoglio 36 Perin 2 De Sciglio 4 De Ligt 6 Danilo 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 17 Pellegrini 19 Bonucci 24 Rugani 8 Ramsey 14 McKennie 20 Bernardeschi 22 Chiesa 25 Rabiot 27 Locatelli 30 Bentancur 44 Kulusevski 9 Morata 10 Dybala 18 Kean L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

