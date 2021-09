Spezia-Juventus 2-3 | le pagelle | Allegri rischia il baratro | poi la ribalta FOTO

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Laha confermato tutte le difficoltà, loha giocato una partita coraggiosa e si è messo in mostra per intensità e gioco propositivo. Si è concluso il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, si è giocato il turno infrasettimanale. Laprova a fare gioco e passa in vantaggio con un bel gol di Kean, il tiro dell’ex Psg si stampa sul palo e si infila in rete. La squadra di Thiago Motta non molla eclamorosamente il risultato tra primo e secondo tempo con le marcature di Gyasi e Antiste. Sembra l’inizio delper, poi trova la reazione della squadra ma solo su episodi: prima una giocata di Chiesa e poi un gol in mischia di de Ligt. Nel finale ottimo intervento di Szczesny. Finisce 2-3 per la ...

Advertising

brfootball : 49’: Spezia 2-1 Juventus ?? - goal : 55' Spezia 2-1 Juventus ?? - InvictosSomos : SPEZIA 2-1 JUVENTUS. REMONTADA. - PAPLURA : RT @_ThousandN: Spezza il ritmo dello Spezia facendosi mettere il turbante, e nel finale va sulla bandierina e perde un po' di tempo. Era d… - enzono16 : RT @SkySport: SPEZIA-JUVENTUS 2-3 Risultato finale ? ? #Kean (28') ? #Gyasi (33') ? #Antiste (49') ? #Chiesa (66') ? #deLigt (72’) ? SERIE… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juventus

Lail 22 settembre tornerà in campo per affrontare lo. Per questa partita Massimiliano Allegri farà un ampio turnover e attuerà almeno sei cambi di formazione. A cominciare dalla difesa ...1' Le formazioni(4 - 2 - 3 - 1) : Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Bourabia (dal 77' Sala), Ferrer; Verde (dal 77' Manaj), Maggiore, Gyasi; Antiste (dal 77' Nzola).(4 - 4 - ...20.30 La Juventus finalmente vince soffrendo per tutta la partita, sotto 2-1 riesce a vincere con una prova d’orgoglio. Spezia che gioca bene ma che non riesce a portare punti a casa. SPEZIA (4-3-3) – ...Bonucci 6,5: la Juve in mezzo al campo non gira e così tocca a lui agire da play arretrato con i suoi lanci come sul gol di Kean. Sulla rete di Antiste non è perfetta la chiusura, ma si fa perdonare ...