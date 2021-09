Spezia-Juve 2-3, prima vittoria per Allegri (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Spezia, 22 set. (Adnkronos) - prima vittoria in campionato per la Juventus che si impone per 3-2 sul campo dello Spezia. I bianconeri, a caccia dei 3 punti in terra ligure, partono forte e al 27' la sbloccano con Kean, 5 minuti dopo arriva il pari della squadra di Thiago Motta con il ghanese Gyasi. Nella ripresa in contropiede, minuto 49, la squadra di casa colpisce con Antiste. La Juve non si scompone e trova il pari con Chiesa al 66'. A completare l'opera ci pensa De Ligt che sugli sviluppi di un corner firma il gol partita al 72'. In classifica i bianconeri salgono a 5 punti, fermo a 4 lo Spezia. LA PARTITA Al 2' la prima occasione è dei liguri, su un cross teso dalla destra, Bonucci non intercetta la palla che arriva nelle disponibilità di Gyasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) La, 22 set. (Adnkronos) -in campionato per lantus che si impone per 3-2 sul campo dello. I bianconeri, a caccia dei 3 punti in terra ligure, partono forte e al 27' la sbloccano con Kean, 5 minuti dopo arriva il pari della squadra di Thiago Motta con il ghanese Gyasi. Nella ripresa in contropiede, minuto 49, la squadra di casa colpisce con Antiste. Lanon si scompone e trova il pari con Chiesa al 66'. A completare l'opera ci pensa De Ligt che sugli sviluppi di un corner firma il gol partita al 72'. In classifica i bianconeri salgono a 5 punti, fermo a 4 lo. LA PARTITA Al 2' laoccasione è dei liguri, su un cross teso dalla destra, Bonucci non intercetta la palla che arriva nelle disponibilità di Gyasi ...

