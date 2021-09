Spezia Juve 1-1 LIVE | Gyasi risponde subito a Kean

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo stadio “Picco”, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Alberto Picco”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 3? Bonucci a vuoto – Buca il cross di Bourabia, manon arriva alla deviazione alle sue spalle 7? Tiro– Tentativo di girata sul cross di Chiesa da destra, conclusione di prima del classe 2000 che però trova la deviazione di un avversario 9? Rabiot cerca– Ma il pallone non arriva a destinazione 14? Tiro Chiesa – Affondo in solitario e ...