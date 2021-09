Spalletti studiato dai nuovi allenatori a Coverciano

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Come riportato da Il Giornale, Renzo Ulivieri, ora insegnante agli aspiranti, è rimasto positivamente colpito dal primo tempo di Napoli-Juventus, al punto da farci una lezione. Ulivieri ha individuato modernissime soluzioni di gioco, soprattutto da parte del Napoli di. Il tecnico toscano sembra essere tornato con una carica non indifferente dalla sua pausa. Come se stesse aspettando il momento perfetto, e l'avesse trovato proprio nel Napoli di De Laurentiis, che ha estrema fiducia nel mister.