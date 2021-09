Sono stati i social a farci accorgere degli insulti razzisti a Maignan (Di mercoledì 22 settembre 2021) Basta andare nella sezione della Lega Serie A che riguarda i comunicati relativi alle decisioni del giudice sportivo. Nel corso della quarta giornata di campionato si è disputato il match Juventus-Milan allo Stadium. Non c’è alcuna menzione a provvedimenti disciplinari nei confronti della società bianconera per gli insulti razzisti a Maignan, che pure ci Sono stati nella fase di riscaldamento. Il portiere del Milan, al suo primo anno in Italia, è stato raggiunto da offese impronunciabili, da attacchi vergognosi, da cori irripetibili. Nessuno sembra essersene accorto, al momento, sul campo. Il giudice sportivo, ad esempio, ha sanzionato l’Udinese con 10mila euro di ammenda per i cori di discriminazione territoriale nei confronti dei calciatori del Napoli, ma non la Juventus per gli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Basta andare nella sezione della Lega Serie A che riguarda i comunicati relativi alle decisioni del giudice sportivo. Nel corso della quarta giornata di campionato si è disputato il match Juventus-Milan allo Stadium. Non c’è alcuna menzione a provvedimenti disciplinari nei confronti della società bianconera per gli, che pure cinella fase di riscaldamento. Il portiere del Milan, al suo primo anno in Italia, è stato raggiunto da offese impronunciabili, da attacchi vergognosi, da cori irripetibili. Nessuno sembra essersene accorto, al momento, sul campo. Il giudice sportivo, ad esempio, ha sanzionato l’Udinese con 10mila euro di ammenda per i cori di discriminazione territoriale nei confronti dei calciatori del Napoli, ma non la Juventus per gli ...

