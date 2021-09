“Sono l’ultima persona sulla terra”: su TikTok un nuovo viaggiatore del tempo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un utente di TikTok si è filmato mentre camminava lungo strade apparentemente deserte, affermando di trovarsi nel 2027 e di essere “l’ultimo essere umano rimasto in vita”. Il filmato è stato visto più di 60.000 volte: l’utente Javier @unicosobreviviente è attualmente seguito da 6 milioni di follower che non vedono l’ora di ricevere nuovi aggiornamenti sulla sua “situazione”. LEGGI ANCHE => Il covid nel futuro: come sarà la vita con il virus? La previsione dell’immunologo Nel video, intitolato “giorno 219 in cui Sono solo al mondo”, l’utente cammina lungo una strada deserta in Spagna dove le auto Sono normalmente parcheggiate ai lati della strada. Nella ripresa, il TikToker passeggia poi in un parco giochi per bambini, anch’esso deserto, e passa davanti ad alcuni appartamenti senza ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un utente disi è filmato mentre camminava lungo strade apparentemente deserte, affermando di trovarsi nel 2027 e di essere “l’ultimo essere umano rimasto in vita”. Il filmato è stato visto più di 60.000 volte: l’utente Javier @unicosobreviviente è attualmente seguito da 6 milioni di follower che non vedono l’ora di ricevere nuovi aggiornamentisua “situazione”. LEGGI ANCHE => Il covid nel futuro: come sarà la vita con il virus? La previsione dell’immunologo Nel video, intitolato “giorno 219 in cuisolo al mondo”, l’utente cammina lungo una strada deserta in Spagna dove le autonormalmente parcheggiate ai lati della strada. Nella ripresa, iler passeggia poi in un parco giochi per bambini, anch’esso deserto, e passa davanti ad alcuni appartamenti senza ...

Advertising

SilvanoArmaroli : RT @lovelythirIwaII: l'ultima spiaggia perché sono disperata. cerco lavoro a palermo. ho 22 anni e sto per laurearmi in lingue, parlo benis… - ViolettArtDec : RT @lovelythirIwaII: l'ultima spiaggia perché sono disperata. cerco lavoro a palermo. ho 22 anni e sto per laurearmi in lingue, parlo benis… - francimora70 : RT @lovelythirIwaII: l'ultima spiaggia perché sono disperata. cerco lavoro a palermo. ho 22 anni e sto per laurearmi in lingue, parlo benis… - soloomar3 : RT @lovelythirIwaII: l'ultima spiaggia perché sono disperata. cerco lavoro a palermo. ho 22 anni e sto per laurearmi in lingue, parlo benis… - isamiccoli52 : RT @lovelythirIwaII: l'ultima spiaggia perché sono disperata. cerco lavoro a palermo. ho 22 anni e sto per laurearmi in lingue, parlo benis… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono l’ultima Juve, ultima chiamata a La Spezia. Allegri: "Non sono di ferro" FIRSTonline