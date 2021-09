Sondaggi politici Swg, in forte calo gli insoddisfatti della situazione economica (Di mercoledì 22 settembre 2021) È un quadro a chiaroscuri quella che emerge dall’ultimo dei Sondaggi politici di SWG, che si occupa del momento economico e della sua percezione da parte degli italiani. La parte positiva è quella che riguarda l’opinione sulla situazione finanziaria della propria famiglia. Il 57% la trova soddisfacente, e il 43% di insoddisfatti del settembre 2021 sono meno di quelli che esprimevano delusione e frustrazione negli anni precedenti. Nel 2014 e nel 2016 erano per esempio il 57%. Sono poi diminuiti nonostante la crisi pandemica. E appare contraddittorio il fatto che se si fa un confronto con il 2019 in realtà coloro che vedono un peggioramento sono il triplo di quelli che osservano un miglioramento. Anche se la gran parte, il 55% non vede alcun ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 settembre 2021) È un quadro a chiaroscuri quella che emerge dall’ultimo deidi SWG, che si occupa del momento economico esua percezione da parte degli italiani. La parte positiva è quella che riguarda l’opinione sullafinanziariapropria famiglia. Il 57% la trova soddisfacente, e il 43% didel settembre 2021 sono meno di quelli che esprimevano delusione e frustrazione negli anni precedenti. Nel 2014 e nel 2016 erano per esempio il 57%. Sono poi diminuiti nonostante la crisi pandemica. E appare contraddittorio il fatto che se si fa un confronto con il 2019 in realtà coloro che vedono un peggioramento sono il triplo di quelli che osservano un miglioramento. Anche se la gran parte, il 55% non vede alcun ...

