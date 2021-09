Solito copione: l'Ocean Viking chiede lo sbarco per 123 migranti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sos Mediterranée è tornata ad avanzare la richiesta di un porto sicuro per la nave con a bordo 123 migranti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sos Mediterranée è tornata ad avanzare la richiesta di un porto sicuro per la nave con a bordo 123

Ultime Notizie dalla rete : Solito copione Solito copione: l' Ocean Viking chiede lo sbarco per 123 migranti Ancora una volta l'Sos Mediterranée chiede l'assegnazione di un porto sicuro per i 123 migranti che si trovano a bordo della Ocean Viking e che sono stati soccorsi in quattro diversi interventi. La ...

Monza: "Mettete i gioielli al sicuro nella nostra auto", finti tecnici derubano anziani I preziosi finiti nell'auto dei finti tecnici dell'acquedotto che terminato il (finto) intervento di riparazione della rete sono fuggiti con il bottino. È più o meno il solito copione , con qualche lieve differenza, quello che sarebbe stato messo in scena mercoledì in mattinata a Monza, nella abitazione di due anziani. A raccontare l'accaduto, per mettere in guardia ...

