Sileri parla della terza dose di vaccino anti Covid | ' La faremo tutti | quando si vedrà'

Advertising

franco67238399 : Vaccino Covid, Sileri: 'Terza dose sarà per tutti' - globalistIT : - giulianobernar7 : Silenzio parla Sileri l umile certosino 5serviDrago ai no green pass impone tamponi rapidi etc. costo 30/40 € tutti… - EugenioPacifico : SILERI terminate tutto quello che occorre terminare E POI se ne parla - twittingelenaa : Incredibile come quando Sileri parla dei tamponi si sprechino i distinguo e la prudenza sull’attendibilità (sono gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri parla

Globalist.it

ha poi commentato positivamente la vaccinazione per i più piccoli, quando verrà approvato un vaccino anche per loro. "Ovviamente in quel caso varranno le regole che ci sono già per gli adulti, ...Terza dose vaccino Covid: gli esperti si dividono Secondoe Ricciardi tutta la popolazione ... Sidai 6 ai 12 mesi, ma negli immunodepressi e tra il personale sanitario che è stato ...Ha poi commentato positivamente l'eventuale vaccinazione per i più piccoli: "Ovviamente in quel caso varranno le regole che ci sono già per gli adulti" ...I casi di Covid tra i medici sono in crescita e si continua a parlare di terza dose. Per il sottosegretario alla Salute Sileri "la faremo tutti".