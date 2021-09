“Sicurezza nelle scuole, 17mila aule in sovraffollamento. Il 54% degli istituti è senza certificazioni” (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Italia ci sono pochi nidi, più privati che pubblici, che ospitano solo l’1 per cento dei bambini con disabilità. È questo il primo dato che balza all’occhio prendendo in mano il 19esimo rapporto sulla Sicurezza a scuola presentato stamattina da Cittadinanzattiva alla presenza di Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe. Più di cinquanta pagine di analisi, numeri, certificazioni, su ciò che ha fatto o meno il Governo Draghi. E ancora una volta torna il tema delle classi pollaio: 460mila i bambini e ragazzi che studiano in 17mila classi con più di 25 alunni. Secondo l’associazione, un modo per risolvere la situazione è puntare all’abrogazione del Dpr 81 del 2009 (epoca Gelmini) che stabilisce la presenza minima nelle aule. Un richiamo che si unisce a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Italia ci sono pochi nidi, più privati che pubblici, che ospitano solo l’1 per cento dei bambini con disabilità. È questo il primo dato che balza all’occhio prendendo in mano il 19esimo rapporto sullaa scuola presentato stamattina da Cittadinanzattiva alla predi Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe. Più di cinquanta pagine di analisi, numeri,, su ciò che ha fatto o meno il Governo Draghi. E ancora una volta torna il tema delle classi pollaio: 460mila i bambini e ragazzi che studiano inclassi con più di 25 alunni. Secondo l’associazione, un modo per risolvere la situazione è puntare all’abrogazione del Dpr 81 del 2009 (epoca Gelmini) che stabilisce la preminima. Un richiamo che si unisce a ...

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo #19settembre, sei squadre dei #vigilidelfuoco in azione a Corte Palasio, nel lodigiano, per i danni causa… - _Nico_Piro_ : Uno dei grandi fallimenti del governo c.d. democratico è stata proprio l'incapacità di garantire sicurezza nella qu… - ZeBepsMD : RT @Cartabellotta: Anteprima report @GIMBE 'Sicurezza #COVID19 nelle scuole'. Perchè stupirsi di un numero così elevato di studenti e class… - MichelaRoi : RT @MilaSpicola: L'intervento di @Cartabellotta per @GIMBE alla presentazione di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza nelle scuole. Dice co… - Profilo3Marco : RT @DSantanche: Non vorrei che l’estensione del #greenpass fosse un'arma di distrazione per nascondere le cose che il “governo dei migliori… -