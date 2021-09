Sherwood | «Tra 18 mesi Ronaldo allenerà il Manchester United»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’allenatore Timha predetto un futuro da allenatore delperdopo il ritiro Dall’Inghilterra sono sicuri:diventerà il prossimo allenatore delprendendo il posto dell’attuale tecnico Solskjaer. A fare questa previsione è stato Tim, ex coach del Tottenham, a Ladbrokes. «Credo che non ci sia niente di male e che Ole Gunnar Solskjaer debba accettarlo. Non so se con Mourinho come allenatore farebbe lo stesso, però già agli Europei era in piedi a gridare ordini ai suoi. Sarà un manager, al 100%: punto su di lui come tecnico dellotra 18. Credo sia una scelta automatica per Cristiano intraprendere questa carriera». L'articolo proviene ...

Tim Sherwood, ex allenatore di Tottenham e Aston Villa, ha parlato ai microfoni di Ladbrokes di Cristiano Ronaldo, affermando di vederlo come allenatore in futuro. "Credo che non ci sia niente ...