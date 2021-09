Sgominata banda di rapinatori trasfertisti: 3 arresti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sgominata banda di rapinatori avevano sottratto una borsa con all’interno gioielli da 130mila euro Nel fine settimana appena trascorso, la squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Genova e La Spezia, coordinati dalla Procura di La Spezia, ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti residenti nel napoletano, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021)diavevano sottratto una borsa con all’interno gioielli da 130mila euro Nel fine settimana appena trascorso, la squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Genova e La Spezia, coordinati dalla Procura di La Spezia, ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti residenti nel napoletano,

SGOMINATA BANDA DI RAPINATORI TRASFERTISTI LA POLIZIA STRADALE ARRESTA I TRE MALVIVENTI

Rapine+ai+danni+di+rappresentanti+di+gioielli%2C+sgominata+la+banda L’indagine ha avuto inizio a seguito di una rapina effettuata a marzo presso l’Area di Servizio Magra sull’A/12 nel comune di Vezzano Ligure, ai danni di un rappresentante di gioielli della provincia ...

