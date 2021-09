Sgarbi “Gli italiani si vaccinano, il green pass è inutile” (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Da assessore riapro il teatro Valle, provvedo alla sicurezza nei musei e tutti quelli di Stato li rendo gratis per gli italiani e poi voglio fare il percorso dei parchi, pieni di fascino e molto trascurati”. Così Vittorio Sgarbi intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. “Per le amministrative stiamo combattendo, soprattutto su Roma dove secondo la mia previsione vinceremo, oltre che è a Trieste e Torino. A Roma sarò vitale perchè la cultura è la natura stessa della città, del suo turismo – spiega il deputato, promotore del movimento Rinascimento e in campo a Roma a sostegno della candidatura di Enrico Michetti a sindaco -. Occorre ripristinare l'idea della grandezza rispetto alla mortificazione voluta da Raggi con Roma mafia capitale, la più grande azione di negazione di identità. Roma è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Da assessore riapro il teatro Valle, provvedo alla sicurezza nei musei e tutti quelli di Stato li rendo gratis per glie poi voglio fare il percorso dei parchi, pieni di fascino e molto trascurati”. Così Vittoriointervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. “Per le amministrative stiamo combattendo, soprattutto su Roma dove secondo la mia previsione vinceremo, oltre che è a Trieste e Torino. A Roma sarò vitale perchè la cultura è la natura stessa della città, del suo turismo – spiega il deputato, promotore del movimento Rinascimento e in campo a Roma a sostegno della candidatura di Enrico Michetti a sindaco -. Occorre ripristinare l'idea della grandezza rispetto alla mortificazione voluta da Raggi con Roma mafia capitale, la più grande azione di negazione di identità. Roma è la ...

