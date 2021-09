Sgarbi “Battiato umiliato in Sicilia, avrà la sua piazza a Sutri” (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Franco Battiato avrà la sua piazza a Sutri”. Ad annunciare la dedica di una piazza all’artista Siciliano scomparso nel maggio scorso è il sindaco del piccolo comune laziale, Vittorio Sgarbi, in una intervista negli studi romani dell’agenzia Italpress.“E’ giusto onorare Battiato, umiliato in Sicilia, dove sulla sua tomba è stato messo il Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Francola sua”. Ad annunciare la dedica di unaall’artistano scomparso nel maggio scorso è il sindaco del piccolo comune laziale, Vittorio, in una intervista negli studi romani dell’agenzia Italpress.“E’ giusto onorarein, dove sulla sua tomba è stato messo il

Advertising

VittorioSgarbi : I fischi a me e ad Al Bano sono stati solo un oltraggio alla memoria di Franco Battiato, di cui siamo stati estimat… - giannettimarco : RT @Italpress: Sgarbi “A Sutri una piazza dedicata a Franco Battiato” - blogsicilia : #notizie #sicilia Sgarbi 'A Sutri una piazza dedicata a Franco Battiato' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sgarbi “Battiato umiliato in Sicilia, avrà la sua piazza a Sutri” - - messina_oggi : Sgarbi “Battiato umiliato in Sicilia, avrà la sua piazza a Sutri”ROMA (ITALPRESS) – “Franco Battiato avrà la sua pi… -