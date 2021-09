Sgarbi “A Sutri una piazza dedicata a Franco Battiato”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “avrà la sua”. Ad annunciare la dedica di unaall’artista siciliano scomparso nel maggio 2021 è il sindaco del piccolo comune laziale, Vittorio, ospite di Claudio Brachino per la rubrica Primo PIano, dell’Italpress. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi Sutri

"Franco Battiato avrà la sua piazza a Sutri". Ad annunciare la dedica di una piazza all'artista siciliano scomparso nel maggio 2021 è il sindaco del picc ...Uno spiacevole episodio ha macchiato il concerto tributo per Franco Battiato: Al Bano e Vittorio Sgarbi sono stati costretti a lasciare il palco per i fischi.