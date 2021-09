Serie B, blitz Perugia in casa della Cremonese: 3 - 0 (Di mercoledì 22 settembre 2021) CREMONA - Torna alla vittoria dopo tre turni di digiuno il Perugia di Alvini , e lo fa sul difficile campo di una Cremonese battuta con un secco 3 - 0 nella gara della 5ª giornata: allo Zini decidono ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CREMONA - Torna alla vittoria dopo tre turni di digiuno ildi Alvini , e lo fa sul difficile campo di unabattuta con un secco 3 - 0 nella gara5ª giornata: allo Zini decidono ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B, blitz Perugia in casa della Cremonese: 3-0: In gol Lisi, Zanandrea (poi espulso a fine primo tempo) e Koua… - OdeonZ__ : Attacco al potere: l'Udinese tenta il blitz contro il Napoli per il primato in classifica - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Attacco al potere: l'Udinese tenta il blitz contro il Napoli per il primato in classifica - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Attacco al potere: l'Udinese tenta il blitz contro il Napoli per il primato in classifica - zazoomblog : Serie A 4^giornata: blitz viola stop Roma super Inter! Pari tra Juventus e Milan - #Serie #4^giornata: #blitz… -