Serie A: Milan aggancia l'Inter in testa. Empoli vince a Cagliari. Chiesa trascina la Juve al successo a Spezia (Di mercoledì 22 settembre 2021) In casa col Venezia, il Milan ancora senza Ibra e Giroud risponde alla vittoria Inter con un 2-0, dopo un tempo di difficoltà a buttar giù il muro lagunare e riprende i nerazzurri in testa alla classifica a quota 13 . L'Empoli fa il colpo in casa Cagliari, il 2-0 frena l'entusiasmo dei sardi rivitalizzati dall'arrivo di Mazzari. E ci vuole un super Chiesa per riportare a galla la Juve L'articolo proviene da Firenze Post.

