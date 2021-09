Serie A, il racconto dei match della serata (Di giovedì 23 settembre 2021) La quinta giornata di Serie A ha avuto in programma, nella serata di oggi, due incontri: il Milan, impegnato a San Siro contro il Venezia, e il Cagliari, chiamato alla prima vittoria contro l’Empoli. Milan-Venezia: i pronostici vengono rispettati dalla squadra di Stefano Pioli che si impone per 2-0. Dopo non aver esattamente brillato nella prima parte di gioco, i rossoneri riescono a sbloccare la gara grazie alla rete di Brahim Diaz al 68? (assist di Theo Hernandez). Il raddoppio arriva al minuto 83? e porta la firma del terzino francese che fulmina Maenpaa e trascina il Milan in vetta alla classifica. Il Venezia resta bloccato nei bassifondi della classifica. Cagliari-Empoli: Il Cagliari, alla ricerca di risultati, trova dinanzi un Empoli agguerrito che, sin da subito, orienta la gara a proprio favore. Il vantaggio degli ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) La quinta giornata diA ha avuto in programma, nelladi oggi, due incontri: il Milan, impegnato a San Siro contro il Venezia, e il Cagliari, chiamato alla prima vittoria contro l’Empoli. Milan-Venezia: i pronostici vengono rispettati dalla squadra di Stefano Pioli che si impone per 2-0. Dopo non aver esattamente brillato nella prima parte di gioco, i rossoneri riescono a sbloccare la gara grazie alla rete di Brahim Diaz al 68? (assist di Theo Hernandez). Il raddoppio arriva al minuto 83? e porta la firma del terzino francese che fulmina Maenpaa e trascina il Milan in vetta alla classifica. Il Venezia resta bloccato nei bassifondiclassifica. Cagliari-Empoli: Il Cagliari, alla ricerca di risultati, trova dinanzi un Empoli agguerrito che, sin da subito, orienta la gara a proprio favore. Il vantaggio degli ...

