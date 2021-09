Senato: Casellati nomina portavoce Marco Ventura (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha nominato suo portavoce Marco Ventura. Giornalista, scrittore, ex inviato di guerra de 'Il Giornale', poi con incarichi di comunicazione istituzionale a Palazzo Chigi, alla Camera dei deputati e in Rai, Ventura ha anche una lunga esperienza di autore televisivo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il Presidente del, Elisabetta, hato suo. Giornalista, scrittore, ex inviato di guerra de 'Il Giornale', poi con incarichi di comunicazione istituzionale a Palazzo Chigi, alla Camera dei deputati e in Rai,ha anche una lunga esperienza di autore televisivo.

