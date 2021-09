Sempre più casi di pedopornografia online: 13 arresti e 21 denunce (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’operazione della Polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online ha portato a 13 arresti e 21 denunce. I file sequestrati e analizzati sono più di 250mila. Divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico sono le accuse contro gli indagati. Le persone coinvolte sono di estrazione sociale ed età diverse. Si passa dagli anziani ai giovani, dai laureati ai lavoratori autonomi. L’operazione condotta dalla Polizia Postale La maxioperazione, condotta dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sicilia occidentale con il coordinamento del Servizio Centrale presso il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, è durata più di un anno e mezzo. Come riporta Ansa.it l’indagine ha preso il via dal monitoraggio svolto da tutti i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’operazione della Polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minoriha portato a 13e 21. I file sequestrati e analizzati sono più di 250mila. Divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico sono le accuse contro gli indagati. Le persone coinvolte sono di estrazione sociale ed età diverse. Si passa dagli anziani ai giovani, dai laureati ai lavoratori autonomi. L’operazione condotta dalla Polizia Postale La maxioperazione, condotta dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sicilia occidentale con il coordinamento del Servizio Centrale presso il Centro nazionale per il contrasto della, è durata più di un anno e mezzo. Come riporta Ansa.it l’indagine ha preso il via dal monitoraggio svolto da tutti i ...

acmilan : Si rafforza il nostro programma di inclusione “Il Milan per tutti”, con l'obiettivo di essere sempre più accessibil… - Mov5Stelle : Il nostro percorso su e giù per l’Italia, a ogni tappa, si arricchisce di spunti e argomenti di dibattito, il filo… - Tg3web : Estati lunghe e torride, alluvioni e allagamenti, Venezia sempre più sommersa. È l'allarmante scenario che emerge d… - nadia62381044 : RT @AE_Italia: Cresce il numero di vegetariani e vegani in Italia, non solo: i prodotti a base vegetale entrano sempre più spesso anche nei… - RobertoGrassiVA : RT @Univa_Stampa: Le competenze #Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) sono sempre più ricercate dall'industria. È nec… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Nomadi nella fede, il tema del Religion Today Film Festival Oltre 83 le pellicole in concorso, provenienti da 36 Paesi diversi e selezionate tra più di 1400 ... "Viaggio nel cuore di un popolo straordinario", sempre incentrato sull'Afghanistan, "per andare in ...

Variante R.1, dal Giappone agli Stati Uniti spunta la nuova mutazione: 'Maggiore resistenza agli anticorpi' 'L'immunità di gregge viene sempre raggiunta. La questione è se questo avvenga attraverso il vaccino o attraverso il contagio - ha concludo - . Il vaccino è la strada più sicura'.

Sanità: esperti, 'tecnologia sempre più ponte tra medico e paziente' ciociariaoggi.it Oltre 83 le pellicole in concorso, provenienti da 36 Paesi diversi e selezionate tradi 1400 ... "Viaggio nel cuore di un popolo straordinario",incentrato sull'Afghanistan, "per andare in ...'L'immunità di gregge vieneraggiunta. La questione è se questo avvenga attraverso il vaccino o attraverso il contagio - ha concludo - . Il vaccino è la stradasicura'.