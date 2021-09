“Seguiranno Donnarumma” | Milan | scenario da incubo dalla Spagna

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilha sconfitto il Venezia per 2-0 ed è primo in classifica con l’Inter, ma il PSG può ‘rubargli’ due giocatori. Ilha battuto questa sera il Venezia 2-0 grazie alle reti segnate nella ripresa da Brahim Diaz e Theo Hernandez. La squadra di Pioli con questo successo ha raggiunto in classifica, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.