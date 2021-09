Segre: “Sì al vaccino. Green pass anche per senatori” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Sì, io sono per i vaccini e sono anche d’accordo per l’uso del Green pass”. Lo dice all’AdnKronos la senatrice a vita Liliana Segre, rispondendo così a una domanda sul tema del Green pass, da allargare anche ai senatori. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Sì, io sono per i vaccini e sonod’accordo per l’uso del”. Lo dice all’AdnKronos la senatrice a vita Liliana, rispondendo così a una domanda sul tema del, da allargareai. L'articolo proviene da Italia Sera.

