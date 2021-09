Se muoio è stata mia moglie | sms all' amante riapre il caso di un 50enne trovato senza vita

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Un sms all’, l’ultimo inviato prima di morire, trasforma quello che sembrava un decesso naturale in una inchiesta della Procura di Torino. Con la vedova della vittima indagata per omicidio. Sembra la trama di un film ed invece è una storia vera quella su cui il pm Paolo Cappelli ha aperto un fascicolo. Riesumato il cadavere dell’uomo, un cinquantenne, i primi riscontri dell’autopsia avrebbero evidenziato lesioni compatibili con una morte violenta, ma restano ancora molti dubbi da chiarire dal momento che l’uomo soffriva di un tumore la cavo orale.“Se domani mi trovano morto èmia, chiama la polizia” è il messaggio che, poche ore prima di morire, ilha inviato all’che vive in Puglia, secondo quanto riportato sulle pagine locali del quotidiano la Repubblica. La donna, ...